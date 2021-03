Expresso: Estado de São Paulo está na fase vermelha do Plano SP por duas semanas; PEC emergencial deve ser votada ainda hoje e a vacinação dos reis

Avanço da covid faz o Estado de São Paulo entrar na fase vermelha com medidas mais rígidas contra a circulação de pessoas a partir do próximo sábado, por duas semanas, mas escolas seguem abertas. A economia brasileira cai 4,1% em 2020 e faz o país sair da lista dos dez mais ricos do mundo durante a pandemia.

E ainda: a longa espera pela volta do auxílio emergencial e 500 municípios brasileiros unindo forças em busca de vacinas.

Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 3, no “Eldorado Expresso”.

