Expresso: Estado de saúde de Bolsonaro, relatório OMS sobre suicídio e Seleção Brasileira

Em recuperação da cirurgia para a correção de uma hérnia, realizada ontem o presidente Jair Bolsonaro postou hoje de manhã um vídeo em suas redes sociais no qual disse que hoje está de folga, mas amanhã deverá voltar ao batente. E ainda, relatório da Organização Mundial da Saúde divulga que suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de trânsito.

A Seleção Brasileira se prepara para o amistoso contra o Peru, amanhã, em Los Angeles. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 09. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

