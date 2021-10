Expresso: Estados congelam ICMS por 90 dias

Os Estados aprovaram, por unanimidade, o congelamento do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias para mitigar a alta dos preços ao consumidor final, na bomba dos postos de gasolina. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), colegiado que harmoniza as normas do ICMS, tributo cobrado pelos Estados, e conta com a presidência do Ministério da Economia. A articulação para o congelamento foi antecipada pela Coluna do Estadão.

Com o novo programa social ainda travado em negociações no Congresso Nacional, o governo faz nesta sexta-feira o último pagamento de benefícios do programa Bolsa Família, criado há 18 anos. Já no domingo, a Caixa deposita o crédito da última parcela do auxílio emergencial concedido durante a pandemia da covid-19. Para virar a chave para o novo benefício, o comando de pagamento do Auxílio Brasil precisa ser efetuado até a próxima semana. Assim, ele começa a ser pago na data marcada, 17 de novembro.

E mais: a liberação das praias paulistas para o Réveillon e um alerta da Fiocruz sobre o aumento das viroses entre crianças. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.

