Expresso: Estados próximos ao colapso no Sistema de Saúde; reunião do presidente da Câmara com governadores e, ainda, a mansão de R$ 6 milhões de Flavio Bolsonaro

Pelo menos 18 Estados brasileiros estão com mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento da covid-19 ocupados. Os dados são do Observatório Fiocruz Covid-19. Com a iminência de um colapso do sistema de saúde do País, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) quer a adoção imediata de lockdown em regiões com mais de 85% das vagas de UTI ocupadas.

Governadores têm reunião marcada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de ações de combate à Covid. Para a Procuradoria-Geral da República, aliás, o Superior Tribunal de Justiça deve manter a condenação do parlamentar em ação de improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito e dano ao erário.

E mais: Assessoria de imprensa do senador Flavio Bolsonaro emite nota sobre compra de mansão em Brasília e acusa “especulação da mídia”.

Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 2, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.