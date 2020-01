‘Expresso’: EUA x Irã, calendário do STF em 2020 e centenário do poeta João Cabral de Melo Neto

Amirali Hajizade, comandante do Irã, diz que bombardeio a bases dos Estados Unidos é o início de uma série de ataques. Em Brasília, o calendário do Supremo Tribunal Federal para este ano não inclui pautas de costumes. Confira ainda: a reaproximação de Romário da CBF e a comemoração do centenário de João Cabral de Melo Neto, um dos poetas mais importantes de nossa história. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 9. Clique no player abaixo.

