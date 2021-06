Expresso: Ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz que Exército capitulou ao não punir ex-ministro Pazuello

Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, afirma que o Exército capitulou diante da pressão do presidente Jair Bolsonaro ao não punir ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Em manifestação enviada ao STF, Advocacia-Geral do Senado defende regularidade na convocação de governadores para prestar depoimento à CPI da Covid. A diretoria colegiada da Anvisa avaliará nesta sexta-feira, em reunião extraordinária, os pedidos de importação das vacinas contra covid-19 Sputnik V e Covaxin. Mulher vítima do desabamento de ontem em Rio das Pedras segue internada na capital fluminense.

E mais: Jogadores da Seleção Brasileira podem pedir dispensa da disputa da Copa América.

