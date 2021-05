Expresso: Ex-ministros da Saúde dão início a depoimentos na CPI

A CPI da Covid no Senado faz sua primeira oitiva com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, primeiro dos quatro ministros da pasta convocados para depôr aos membros da comissão, que investigam ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia, e o repasse de verbas a Estados e municípios. Em depoimento, Mandetta defendeu as ações do Ministério da Saúde quando estava na pasta: “Nossas orientações foram assertivas, pela ciência”.

E ainda: a manobra da Câmara pela volta das doações eleitorais por empresas. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 04, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.