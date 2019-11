‘Expresso’: Ex-presidente do Paraguai na Lava Jato, caso Ágatha e vitória da seleção brasileira

O ex-presidente do Paraguai Horácio Cartes é alvo de mandado de prisão preventiva em desdobramento da Operação Lava Jato. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil confirma que o tiro que matou a menina Ágatha Félix partiu da arma de um policial militar.

E ainda: o reencontro da seleção brasileira com a vitória e um documentário para um disco fundamental de Gilberto Gil. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 19. Clique no player acima.

