Expresso: Ex-presidente Lula faz primeiro pronunciamento após decisão do ministro Fachin, do STF

O Ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva fez seu primeiro pronunciamento após decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular as condenações pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato. Em fala na Sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, Lula se disse agradecido a Fachin e que a decisão do ministro reconheceu que nunca houve crime cometido contra ele ou envolvimento dele com a Petrobras. No entanto, a decisão do ministro foi apenas processual: ele avaliou quem tinha competência para analisar o tipo de denúncia proposta. Fachin não analisou se Lula é culpado ou inocente.

A Câmara dos Deputados vota hoje os destaques da PEC que recria o auxílio emergencial e institui mecanismos de ajuste nas despesas. Entre as medidas previstas de controle dos gastos a proposta tira benefícios e autoriza o congelamento de salários de servidores públicos. Desta vez, os profissionais da área de Segurança Pública não foram poupados, o que abriu uma crise com o governo Jair Bolsonaro.

E ainda: o Campeonato Paulista ameaçado de paralisação com a pandemia.

Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, dia 10, no “Eldorado Expresso”.

