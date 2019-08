Expresso: Exército para combater o fogo na Amazônia, nova fase Lava Jato e Neymar no PSG

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a “tendência” é que o governo acione tropas do Exército para auxiliar no combate aos incêndios na região amazônica, o que ocorreria por meio de uma operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO). E mais, a Polícia Federal deflagrou a 64ª fase da Operação Lava Jato, denominada Pentiti, para apurar supostos crimes de corrupção envolvendo o Banco BTG Pactual e a Petrobrás.

Com o futuro ainda indefinido, Neymar vê a torcida do PSG perder a paciência e derrubar a venda de camisas com o nome dele. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 23. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

