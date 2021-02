‘Expresso’: Expectativa para a eleição no Congresso e a volta às aulas nas escolas particulares

A Câmara dos Deputados e o Senado definem nesta segunda-feira (1º) seus futuros presidentes para o biênio 2021-2022. Marcada pela forte interferência do Palácio do Planalto, a sucessão no comando do Congresso Nacional se tornou um embate polarizado entre o bolsonarismo e seus adversários e uma espécie de largada para as articulações que miram 2022. Na Câmara, os deputados Arthur Lira (Progressistas-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) lideram as intenções de voto, como mostra o Placar do Estadão. No Senado, o candidato do Palácio do Planalto, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) também é o mais cotado para vencer a disputa, segundo o Placar do Estadão. A principal candidata de oposição é Simone Tebet (MDB-MS).

E ainda: colégios particulares na capital paulista iniciaram o ano letivo de 2021 com aulas presenciais. O retorno para todas as etapas de ensino nas unidades privadas ocorre dez meses após o fechamento das escolas para conter a disseminação do coronavírus.

E ainda: a pressão pela volta do auxílio emergencial. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.