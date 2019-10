‘Expresso’: Expectativa pelo voto de Rosa Weber, Bolsonaro na China e novo episódio de ‘Éramos 53’

O Supremo Tribunal Federal entra no terceiro dia do julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância com muita expectativa para o voto da ministra Rosa Weber. Jair Bolsonaro chega à China e diz que está em um país capitalista. Aqui, o filho Eduardo Bolsonaro enfrenta um pedido de expulsão do PSL, retratada em novo capítulo da radionovela “Éramos 53”.

E ainda: o Flamengo na final da Libertadores contra o River Plate, a morte de Walter Franco, um dos ícones da música de vanguarda no Brasil, e uma polêmica envolvendo o cantor Raul Seixas e o escritor Paulo Coelho. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 24. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.