Expresso: Expresso: EUA pode ser epicentro do Covid-19; COI confirma adiamento dos Jogos Olímpicos; e dicas na hora das comprasExpresso: EUA pode ser epicentro do Covid-19; COI confirma adiamento dos Jogos Olímpicos; e dicas na hora das compras

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira, 24, ver potencial para que os Estados Unidos se tornem o novo epicentro do coronavírus no mundo. De acordo com a OMS, ao crescimento acelerado do número de casos aponta nesta direção. De acordo com a porta-voz da organização, Margareth Harris, nas últimas 24 horas, 85% dos novos casos de coronavírus diagnosticados no mundo são provenientes dos Estados Unidos ou da Europa. Deste total, 40% foram registrados nos EUA.

E ainda: dicas de como evitar contaminação de coronavírus na ida ao mercado.

