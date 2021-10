Expresso: Facebook retira do ar live do presidente Jair Bolsonaro

Em ação inédita, o Facebook e o Instagram retiraram do ar neste domingo a live da última quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Na transmissão, o chefe do Executivo disse que pessoas que tomaram duas doses da vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido estão desenvolvendo aids. A afirmação, que é mentirosa, foi desmentida por cientistas de todo o mundo e publicada em um site inglês conhecido por espalhar teorias da conspiração.

Mesmo com a redução de emissões na pandemia, a concentração de dióxido de carbono, principal gás responsável pelo efeito estufa, atingiu novo recorde ao ficar em em 413 partes por milhão em 2020, conforme alertou nesta segunda a Organização Meteorológica Mundial. O crescimento é de 0,6% ante valor registrado em 2019. Se comparado aos níveis da era pré-industrial, em 1750, os níveis de CO2 são 149% maiores.

E ainda: o novo aumento nos preços da gasolina e do diesel e 30 parlamentares na lista de verbas do orçamento secreto para o esquema do “tratoraço”. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.