Expresso: Falha em radar atrasa voos em principais aeroportos paulistas

Um problema detectado no radar operado pela Aeronáutica atrasa voos nos aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, e internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, na manhã desta quinta-feira, 19.

Por sete votos a um, o Tribunal de Contas da União aprovou o processo de privatização da Eletrobras, estatal com foco na geração e transmissão de energia. A campanha publicitária e os sistemas para os trabalhadores comprarem com dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa já estão prontos. Na privatização da estatal, os trabalhadores poderão usar até 50% do FGTS e o valor mínimo para aplicação é de R$ 200.

E mais: o dia mais frio da história de Brasília e as novas regras do Facebook para anúncios na campanha eleitoral brasileira. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.