Expresso: Falta se insumos para produção de vacinas contra Covid; e tentativa de aproximação do Brasil com os EUA

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, descartou nesta quarta-feira, 20, que divergências políticas com a China sejam o motivo do atraso na entrega de insumos para produção de vacinas contra a covid-19 no Brasil. O Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ainda aguardam a chegada de matéria-prima do país asiático para iniciar a produção dos imunizantes no País. O vice-presidente, Hamilton Mourão, também em declaração nesta quarta-feira, disse que há um “movimento positivo” para que as tratativas avancem.

