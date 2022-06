Expresso: Família de Dom enaltece indígenas em nota sobre assassinato

Após a descoberta dos restos mortais, a família de Dom Phillips emitiu um novo comunicado nesta quinta. Sian Phillips (irmã de Dom), Gareth Phillips (irmão), Paul Sherwood (parceiro de Sian), Helen Davies (cunhada), Domonique Davies (sobrinha) e Rhiannon Davies (sobrinha) assinaram um texto no qual dizem estar “de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados”.

Chegam esta tarde a Brasília os restos mortais colhidos do local no qual o suspeito Amarildo Oliveira, conhecido como “Pelado, confessou que foram mortos o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Além de Pelado, seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Do Santos” também está preso. Os investigadores do desaparecimento dizem, ainda, haver indícios da participação de uma terceira pessoa no crime e miram a possibilidade de novas prisões.

