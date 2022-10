Expresso: FHC declara apoio em Lula no 2º turno

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Em anúncio nas redes sociais, o tucano afirmou que vota “por uma história de luta pela democracia e inclusão social”. A publicação é acompanhada de duas fotos de FHC com o petista, uma antiga, da época em que disputavam eleições um contra o outro, e uma atual, de quando se encontraram no ano passado.

Com a largada para o segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ontem a promessa de conceder o 13.º a mulheres chefes de família que recebem o Auxílio Brasil em 2023 caso reeleito – sem dizer, porém, de onde sairiam os recursos. Com isso, as promessas eleitorais do presidente – parte delas sem a garantia de recursos no Orçamento – já somam R$ 158,6 bilhões.

E mais: o crescimento da bancada da segurança na Câmara e a ação de um aluno que invadiu uma escola e feriu colegas a tiros em um escola de Sobral, no Ceará.