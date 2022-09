Expresso: FHC defende “voto pró-democracia” nas eleições presidenciais

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou nota nesta quinta-feira, 22, defendendo o voto “pró-democracia” nestas eleições. Nos últimos dias, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vinha tentando atrair o apoio do tucano para encorpar a tese do “voto útil”, mas FHC optou por não mencionar nomes em sua nota pública. Oficialmente, seu partido apoia a candidatura de Simone Tebet (MDB).

Os partidos políticos promovem uma farra com dinheiro do fundo eleitoral. As despesas de campanha bancadas com recursos públicos incluem pagamentos de até R$ 80 mil a cabos eleitorais e contratos milionários com empresas de paisagismo, transporte escolar e festas, sob o pretexto de locar mão de obra para colagem de adesivos, distribuição de panfletos e agitação de bandeiras de candidatos nas ruas.

E mais: o que muda com a nova lei na cobertura dos planos de saúde e o aumento do número de crianças abaixo do peso ideal em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.