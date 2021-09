Expresso: Filho de Bolsonaro, ministra e AGU testam positivo para covid

Dois integrantes do primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro informaram nesta sexta-feira, 24, que testaram positivo para covid-19: a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Na noite de terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia testado positivo em Nova York. Ele acompanhou o chefe do Executivo na 76ª Assembleia-Geral da ONU. Nesta manhã, outro integrante da comitiva aos EUA confirmou diagnóstico, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.

A escalada de preços dos combustíveis e da conta de luz – que já vêm apertando os orçamentos das famílias brasileiras nos últimos meses – e um encarecimento generalizado de bens e serviços, ainda sob efeito da pandemia, apontam para inflação recorde em setembro. O IPCA-15, prévia do índice oficial, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), saltou 1,14% neste mês, na maior alta para setembro desde 1994, início do Plano Real. Nos acumulado em 12 meses, o IPCA-15 ficou em 10,05%, maior alta sob essa ótica desde fevereiro de 2016, meses antes de a ex-presidente Dilma Rousseff ser afastada no processo de impeachment, em meio à recessão.

E mais: a distribuição de tratores pelo ministro Rogério Marinho e a tentativa do TSE de secar a fonte financeira de canais de desinformação. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

