‘Expresso’: Filho de Lula na Lava Jato, avanço do PL da 2ª instância e posse de Alberto Fernández

Nova fase da Operação Lava Jato aponta suspeita de que repasse da operadora de telefonia Oi ao empresário Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente petista, teria sido usado na compra do sítio de Atibaia. Enquanto isso, no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, por 22 votos a 1, o projeto de lei que restabelece a prisão após condenação em segunda instância. A proposta, agora, ficará pendente de votação no plenário da Casa.

Acompanhe ainda: a Argentina sob nova direção com a posse de Alberto Fernández e a morte de Marie Fredriksson, vocalista da banda Roxette. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 12. Clique no player acima.

