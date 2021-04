Expresso: Fiocruz alerta Brasil sobre aceleração de casos em abril

O boletim extraordinário divulgado nesta terça-feira, 6, pelo Observatório Covid-19 Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, alerta que a pandemia pode permanecer em níveis críticos ao longo do mês de abril, prolongando a crise sanitária e colapso nos serviços e sistemas de saúde nos estados e capitais brasileiras. A análise mostra que o vírus Sars-CoV-2 e suas variantes permanecem em circulação intensa em todo o país. Além disso, a sobrecarga dos hospitais, observada pela ocupação de leitos de UTI, também se mantêm alta.

E ainda: Jair Bolsonaro quer cultos religiosos mesmo com recorde de mortes pela covid. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 07, no “Eldorado Expresso”.

