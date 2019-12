‘Expresso’: Flávio vai ao STF para barrar inquérito, alta da carne e o projeto do ‘pofexô’

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido) recorre ao Supremo Tribunal Federal para barrar investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. O pai, Jair Bolsonaro, presidente da República, diz que não é juiz para julgar o filho e ataca jornalistas. Enquanto isso, o preço da carne dispara mais de 17% em dezembro e faz a inflação ser a mais alta para o mês nos últimos quatro anos.

Acompanhe ainda: a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo ao Palmeiras e a estreia de Dois Papas, novo filme de Fernando Meirelles. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 20. Clique no player acima.

