Expresso: Fome aumenta no Brasil; militares contra o desmatamento; e a volta às aulas em SP

Mais de um terço da população brasileira apresentou algum grau de insegurança alimentar no biênio 2017-2018, maior índice registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 2004, quando o levantamento foi feito pela 1ª vez. A pior situação está no Norte e no Nordeste, onde menos da metade das casas tinha garantia de alimento.

E ainda: o plano de volta às aulas na cidade de São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

