Expresso: Foragidos do Paraguai, Regina Duarte na Cultura e revisão de provas do Enem

O primeiro dos 40 brasileiros do Primeiro Comando da Capital (PCC) que fugiram domingo, 19, da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foi recapturado na manhã desta segunda-feira, 20, em Ponta Porã, no lado brasileiro da fronteira. De acordo com o secretário da Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, o preso foi capturado em um dos bloqueios do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), unidade especializada que atua na região.

E ainda: O número de pedidos para recorreção da nota do Exame Nacional do Ensino Médio chegou a cerca de 60 mil. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 20. Clique no player acima.

