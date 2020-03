Expresso: Força Nacional no combate ao Covid-19; Bolsonaro e a OMS; e clima tenso na Saúde

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança para atuar em ações de prevenção e combate ao novo coronavírus no País. A decisão consta de portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) publicada na noite de ontem. O trabalho das frotas federais se dará pelo prazo de 60 dias, contados de ontem, quando o ato foi assinado por Moro. Se necessário, o prazo poderá ser ampliado.

A tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aumentou de intensidade.

