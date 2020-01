Expresso: Fórmulas ajudam em organizações criminosas, mais uma morte por cerveja em BH e caso família real

A Matemática e a Física se tornaram aliadas inovadoras nas investigações conduzidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Conceitos científicos e até fórmulas têm sido estudadas como ferramentas para decifrar organizações criminosas, identificar quais as peças principais das redes – e como é possível desmontar essas organizações.

E ainda: a maior parte dos canadenses não quer que o governo local banque as despesas dos duques de Sussex, Harry e Meghan, caso eles decidam viver no país. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 16. Clique no player acima.

