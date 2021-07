Expresso: Fundo eleitoral deve triplicar em relação a 2020

A previsão do Orçamento da União para 2022 destina para o fundo eleitoral quase o triplo da verba da última eleição e mantém o mecanismo que permite emendas secretas dos parlamentares. O fundo revisado pode dar até R$ 600 milhões ao PSL e ao PT para 2022, uma vez que sua distribuição entre os partidos é baseada, principalmente, no tamanho das bancadas eleitas na Câmara.

Especialistas ouvidos pelo Estadão projetam aumentos acima da inflação deste ano nos preços das carnes e dos ovos. De acordo com a consultoria LCA, a maior alta neste ano continuará sendo no preço da carne de boi (17,6%), seguida da de porco (15,1%) e de frango (11,8%). Alternativa às carnes, o valor do ovo de galinha também deve subir (7,6%). Já a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) prevê um aumento nos preços do frango entre 10% e 15% já no fim de julho e início de agosto.

E mais: Os estudos do Butantan para produzir uma vacina única contra a gripe e a Covid-19 e as mortes causadas pela chuva na Europa. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.