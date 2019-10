‘Expresso’: Futuro de Bolsonaro, reunião de Fernández com Macri e previsões para o Brasileirão

O presidente Jair Bolsonaro afirma que pode deixar o PSL e criar uma nova legenda, o PDN, Partido da Defesa Nacional. Na Argentina, o presidente eleito, Alberto Fernández, visita o derrotado Maurício Macri para iniciar a transição de governo. E ainda: o projeto de monitoramento eletrônico de cidadãos em São Paulo e as chances de cada time no Brasileirão na ponta de cima e na ponta de baixo da tabela. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 28. Clique no player abaixo.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.