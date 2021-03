Expresso: Gilmar pauta suspeição, mas Fachin indica adiamento de julgamento de Moro na 2ª Turma do STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu colocar na pauta da 2ª Turma da Corte desta terça, 9, o habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pede que seja declarada a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no processo do triplex do Guarujá, o que poderia contaminar outras ações envolvendo o petista na Operação Lava Jato. Caso Moro seja declarado suspeito, as provas colhidas contra Lula podem ser anuladas. Após a ofensiva de Gilmar Mendes, o ministro Edson Fachin deu um novo despacho, indicando o adiamento do julgamento. Gilmar é presidente da Segunda Turma; Fachin, o relator do caso.

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, recomendou ao governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), que ‘tome as devidas providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo’.

E mais: o toque de recolher em municípios mineiros e o sistema hospitalar do Ceará sem vagas e perto do colapso na pandemia.

Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, dia 09, no “Eldorado Expresso”.

