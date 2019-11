‘Expresso’: GLO do campo, placar da prisão após 2ª instância no Congresso e futuro do Flamengo

O presidente Jair Bolsonaro quer enviar ao Congresso projeto de lei para permitir ações de Garantia da Lei e da Ordem em reintegrações de posse em áreas rurais. E o placar do Estadão indica apoio da maioria dos deputados e senadores à possibilidade de retomada da prisão após condenação em segunda instância.

Confira ainda: a chegada de óleo às praias do litoral norte do Rio de Janeiro e o futuro do Flamengo depois de ser campeão em dobro no fim de semana. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 25. Clique no player acima.

