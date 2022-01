Expresso: Gorinchteyn diz que ‘pior dos crimes é o médico não incentivar a vacinação’

Secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirma que aprovação da Coronavac para vacinação de crianças servirá de ‘incentivo’ aos pais e criticou a divulgação de fakenews sobre imunização infantil. Após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso da vacina do Instituto Butantan em crianças de 6 a 11 anos de idade sem comorbidades, a prefeitura da capital paulista informou que dará início à imunização daqueles com idade entre 5 e 11 anos neste sábado. Em entrevista à Rádio Eldorado, na manhã desta sexta-feira, Gorinchteyn disse que a prioridade é atingir 90% da população vacinada no estado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde se reúnem nesta sexta-feira, 21, para discutir a implementação e comercialização dos testes rápidos de antígeno para diagnóstico de covid-19, conhecidos como autotestes, no Brasil. A discussão, online, será às 14h30. Na última quarta-feira, 19, a Agência adiou a decisão de autorizar os exames, ao julgar serem necessárias mais informações sobre o procedimento e cobrar a formalização de uma política pública pelo Executivo federal. A pasta tem o prazo de 15 dias para enviar as atualizações.

E ainda: a morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro no interior de São Paulo e o adeus a Elza Soares no Rio de Janeiro. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.