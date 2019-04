‘Expresso’: Governo agrada caminhoneiros, STF busca difamadores e Aretha ganha Pulitzer

O Palácio do Planalto anunciou hoje medidas para acalmar os caminhoneiros, mas o preço do diesel ainda não está definido. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo não ficará refém da categoria. Já o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear as redes sociais de sete investigados no inquérito sobre as supostas fake news contra seus colegas da Corte. No mundo da música, Aretha Franklin, a rainha do soul, recebeu homenagem póstuma durante a edição deste ano do prêmio Pulitzer. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 16.

