Expresso: Governo anuncia pacote de 200 bi; vídeo de desabastecimento em BH; e ‘orçamento de guerra’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em pronunciamento no Palácio do Planalto, que vai editar três medidas provisórias até esta quinta-feira, 2. Segundo ele, os textos estabelecem mudanças para garantir a manutenção de empregos e dar socorro financeiro para Estados e municípios em meio a crise causada pela disseminação do novo coronavírus. Ao todo, as medidas vão custar R$ 108 bilhões aos cofres da União. Segundo o presidente, a medida provisória que trata da compensação de salários custará R$ 58 bilhões ao governo. Já a medida que abre crédito para pagar folha de pagamento, R$ 34 bilhões. O socorro emergencial, via transferência de recursos para fundos estaduais e municipais, representará gasto de R$ 16 bilhões.

E ainda: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na manhã desta quarta-feira, 1, que os deputados vão votar até quinta, 2, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o chamado “orçamento de guerra”. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 01. Clique no player acima.

