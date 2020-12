Expresso: Governo anuncia plano de vacinação; RJ cancela réveillon; e negacionismo do embaixador brasileiro nos EUA

O governo federal lançou nesta quarta-feira, 16, nova versão do plano nacional de imunização contra a covid-19. No documento, a pasta não estima data para começo da vacinação, mas afirma já negociar cerca de 350 milhões de doses para 2021, o que seria suficiente para imunizar 175 milhões de brasileiros.

E ainda: a orientação eleitoral negacionista do embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.

