Expresso: Governo de São Paulo recomenda redução de 30% na capacidade de público em grandes eventos

O governo de São Paulo recomendou nesta quarta-feira, 12, que as cidades do Estado reduzam em 30% a capacidade de público para grandes eventos, como shows, festas e atividades esportivas. A sugestão ocorre após a alta de 58% no número de pessoas internadas em UTI por síndromes respiratórias nas duas últimas semanas.

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que permite que ministros e outros servidores voem em classe executiva para o exterior. A medida representa um recuo em relação a decisão do ex-presidente Michel Temer que, em fevereiro de 2018, havia editado decreto instituindo que voos para fora do País seriam feitos exclusivamente em classe econômica e que qualquer upgrade seria pago pelo próprio servidor. A norma publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira prevê que, em viagens ao exterior cuja duração do voo seja superior a sete horas, a passagem poderá ser emitida na classe executiva.

E mais: apesar da chuva e melhora dos reservatórios, conta de luz seguirá cara em 2022 e a atuação de uma chef paulistana que capacita mulheres negras para o mercado de trabalho. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

