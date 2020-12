Expresso: Governo de São Paulo vai abrir escolas mesmo na fase vermelha do Plano São Paulo; o julgamento da obrigatoriedade da vacina pelo STF

O governador João Doria vai anunciou nesta quinta-feira, 17, que as escolas públicas e particulares poderão continuar abertas mesmo se o Estado estiver na pior fase da pandemia, a etapa vermelha. Dessa forma, mesmo que a situação da transmissão do coronavírus e de hospitalizações fique mais grave em fevereiro, no retorno das férias, as escolas poderiam voltar com 35% dos alunos presencialmente.

E ainda: o julgamento da obrigatoriedade da vacina pelo STF. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

