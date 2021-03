Expresso: Governo de SP anuncia pacote de apoio econômico a microempreendedores

O Governador de São Paulo, João Doria, anunciou uma série de medidas de apoio aos micro-empreendedores em coletiva de imprensa no início desta tarde. Entre elas, um pacote de R$ 100 milhões em créditos aos setores de bares, restaurantes, beleza, comércio, academias e eventos através do Banco do Povo estadual. Também está proibido o corte no fornecimento de gás e água ao comércio e aos serviços até 30 de abril. Há, ainda, previsão de isenção de impostos sobre o leite pasteurizado e diminuição do ICMS sobre as carnes, de 13% para 7%.

Em boletim extraordinário divulgado na noite desta terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz, afirmou que o Brasil vive o “maior colapso sanitário e hospitalar da história”. Segundo levantamento da instituição, 24 Estados e o Distrito Federal estão com taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva dedicados à covid-19 igual ou superior a 80%. A ocupação passa dos 90% em 15 unidades da Federação. Nas capitais, 19 já superam o índice de 90%. A situação é considerada “extremamente crítica” pelos técnicos da Fiocruz. O boletim recomenda a “ampliação das medidas de distanciamento físico e social, o uso de máscaras em larga escala e a aceleração da vacinação” como forma de reversão do quadro.

E ainda: as promessas do novo ministro da Saúde de aumentar a vacinação contra a covid e as investigações que têm como alvos dois filhos do presidente Jair Bolsonaro.

Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.