Expresso: Governo de SP apresenta hoje eficácia da Coronavac; e morre o jornalista do Estadão, José Maria Mayrink

O governo de São Paulo pretende divulgar os dados sobre a eficácia da Coronavac, vacina desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantã e a farmacêutica chinesa Sinovac, nesta quarta-feira, 23. Após a apresentação dos dados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve receber os pedidos de uso emergencial e registro do imunizante.

E ainda: o legado do jornalista José Maria Mayrink, que morreu hoje em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

