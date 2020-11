Expresso: Governo de SP avalia retomar restrições de lazer; alta de Covid no RJ; e novo recorde de desemprego

O Centro Estadual de Contingência Covid-19 já analisa retomar restrições ao lazer em algumas regiões de São Paulo, diante da alta de casos da covid-19. A taxa de ocupação em leitos de enfermaria da capital chegou a 60% para hospitais estaduais e 66% na rede privada. O prefeito Bruno Covas (PSDB) autorizou abrir 200 novas vagas para evitar sobrecarga do sistema de saúde municipal.

E ainda: o novo recorde com mais de 14 milhões de desempregados no País. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.

