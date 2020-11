Expresso: Governo de SP recua estado todo para fase amarela; e reflexos do segundo turno no futuro

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira, 30, que todo o Estado de São Paulo vai regredir para a fase amarela do plano de combate ao novo coronavírus. Dessa forma, comércio, bares, restaurantes e eventos culturais terão mais restrições. Segundo adiantou o Estadão, não haverá mudanças para as escolas particulares e públicas, que estão abertas desde setembro no Estado e desde outubro, na capital. A definição de Doria era esperada para hoje, um dia após seu candidato Bruno Covas ser reeleito na capital.

E ainda: quem ganha e quem perde com os resultados do 2o turno das eleições municipais e as projeções para daqui a dois anos. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

