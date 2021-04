Expresso: Governo flexibiliza fase vermelha do Plano SP

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 16, a abertura do comércio a partir deste fim de semana, numa flexibilização das medidas para o controle da transmissão do coronavírus em uma nova “fase de transição” do Plano SP, entre a vermelha e a laranja. Como o Estadão adiantou, as lojas podem abrir em horários reduzidos, e os cultos religiosos presenciais estão permitidos. O funcionamento de bares e restaurantes continua suspenso até o próximo dia 24, quando será autorizado com salões de beleza e academias. A regra vale para todo o Estado.

E ainda: as manobras do governo para reduzir estragos com a CPI da Covid. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.

