Expresso: Governo impõe sigilo de 100 anos em visitas a Michelle Bolsonaro

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, convocou a imprensa e fez um pronunciamento para deixar claro que seguirá na disputa. Ele leu um “manifesto à Nação” nesta segunda-feira, em São Paulo, protestando contra os rivais Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL.

Nomes de quem visitou a primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada, telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e de médico bolsonarista no Egito, a carteira de vacinação do presidente. É tudo sigiloso. Levantamento do Estadão mostra que entre 2019 e 2022 o governo Jair Bolsonaro impôs segredo de 100 anos a informações que deveriam ser públicas em ao menos 65 casos. Sob alegação de que os documentos continham informações pessoais, o governo rejeitou pedidos apresentados por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 11 diferentes ministérios.

E ainda: mais um dia de tiroteio e pânico no Rio e o peso dos indecisos e do voto dos envergonhados na eleição. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.