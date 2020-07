Expresso: Governo impõe sigilo sobre visitas de Wassef; EUA compra vacinas ainda em teste; e prejuízo com a conta de luz

O governo tem se recusado a informar com quem o presidente Jair Bolsonaro se reúne no Palácio da Alvorada. Desde o ano passado, ao menos oito pedidos feitos pela Câmara para saber se houve acesso de lobistas à residência oficial foram negados pela Presidência sob o argumento de que informar quem entra e quem sai do local pode pôr em risco a segurança de Bolsonaro e sua família.

E ainda: os prejuízos ao consumidor nas contas de luz em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.

