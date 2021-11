Expresso: Governo libera R$ 1,2 bi para votação de PEC dos precatórios

O deputado Celso Maldaner (MDB-SC) alega que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição dos precatórios, na madrugada de quinta-feira só foi possível após o governo oferecer a liberação de emendas a quem votasse a favor. Segundo o emedebista, o valor discutido entre colegas de bancada foi de R$ 15 milhões por parlamentar. “Foi distribuído para quem votou com o governo”, afirmou ele ao Estadão.

Na etapa final do leilão de 5G, as operadoras Claro, Vivo e Tim arremataram lotes nacionais que carregam o compromisso de implementação de projetos de conectividade em escolas públicas. Tim, Algar Telecom e Fly Link levaram lotes regionais que possuem a mesma exigência. A segunda etapa do certame ocorre na manhã desta sexta-feira, na sede da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), com lotes da frequência de 26 GHz (gigahertz), as chamadas “ondas milimétricas”. A maior parte do leilão, com as frequências consideradas mais relevantes para o 5G, foi concluída na quinta-feira. Os vencedores desses lotes terão de conectar escolas públicas no país

E mais: Pfizer diz que pílula experimental reduziu em 89% risco de mortes e internações e COP tem dia marcado pelos debates sobre participação jovem. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

