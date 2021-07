Expresso: Governo paulista quer revacinar contra a covid-19 a partir de janeiro

O governo de São Paulo planeja começar a revacinação anual contra a covid-19 em 17 de janeiro, de acordo com declaração do secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn. Ele não informou detalhes sobre o público prioritário e o número de doses que serão necessárias. “Foi exatamente o dia em que nós vacinamos a primeira brasileira, aqui de São Paulo, Mônica Calazans”, justificou durante agenda pública.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira, 19, a realização de um estudo clínico com uma terceira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca. O objetivo será avaliar a segurança, a eficácia e a imunogenicidade (capacidade de provocar uma resposta imune) do reforço. O teste será feito com pessoas que participaram do estudo inicial e já receberam as duas doses do imunizante. A terceira dose será aplicada entre 11 e 13 meses após a segunda.

E mais: Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta queda de 93% no pagamento de multas ambientais nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.

