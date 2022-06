Expresso: Governo prepara MP para mudar Lei das Estatais

O governo Bolsonaro prepara uma medida provisória para alterar as regras da Lei das Estatais, que foi criada em 2016 para estabelecer uma série de compromissos e responsabilidades na atuação das empresas públicas. No alvo central da proposta está a Petrobras e o modo de definição de preços de combustíveis praticado pela companhia. A informação foi confirmada ao Estadão pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros.

“Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus, na época de eleição, e do senhor.” Foi assim que o bispo Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus Madureira, mostrou quem era o “senhor” naquele púlpito: o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (Progressistas-AL). A ordem sobre como deveria ser o pedido de voto para Lira foi dada ao pastor Jaques Balbino durante convenção nacional da Madureira, em Goiânia, no último dia 26.

E mais: A chegada do inverno e o Coletivo que quer aproximar garotas da astronomia. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.