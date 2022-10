Expresso: Governo pressiona Petrobras a não reajustar antes do 2º turno

A volta da alta do petróleo trouxe mais um estresse para os dias que antecedem o segundo turno das eleições presidenciais, por conta da eventual necessidade de a Petrobras ter de reajustar os preços para cima. Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem do preço da gasolina e do diesel no mercado brasileiro voltou a registrar alta esta semana, após semanas de paridade com o mercado internacional, por conta da alta do petróleo. A gasolina está sendo negociada no Brasil 9% abaixo do mercado externo, e o diesel está com o preço 8% inferior, o que daria margem para a Petrobras conceder aumentos de R$ 0,31 e R$ 0,43 por litro nas refinarias, respectivamente, para voltar à paridade.

O ex-presidente Michel Temer, do MDB, desistiu de apoiar oficialmente o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial. Em nota, ele diz que aplaudirá a candidatura que “defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país”.

E ainda: um novo corte de 10 bilhões de reais do orçamento federal e o desligamento de mais de 1.300 alunos da Unicamp que não comprovaram vacinação contra a covid. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 06, no “Eldorado Expresso”.