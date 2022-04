Expresso: Governo reduz preço de ônibus escolares em leilão embargado pelo TCU

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) recuou e reduziu o preço máximo para a compra em leilão de 3.850 ônibus escolares rurais. A operação para salvar o pregão eletrônico que está sob suspeita de sobrepreço foi desencadeada, ainda na tarde de ontem, pela cúpula do fundo presidido por um apadrinhado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ao mesmo tempo, na manhã desta terça-feira, 5, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues decidiu embargar o resultado do leilão até que passe por análise pela corte de contas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, discursou hoje para o Conselho de Segurança da ONU e pediu mais garantias de segurança ao país. No pronunciamento, destacou que o propósito da organização é manter a paz, mas alegou que a Carta da ONU foi violada literalmente. Ao se referir ao massacre de mais de 400 civis na cidade de Bucha, ele chamou as ações russas de “crimes de guerra” e pediu investigações completas e transparentes.

E mais: o toque de recolher após protestos no Peru e a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda até 31 de maio. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 5, no “Eldorado Expresso”.

