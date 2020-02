Expresso: Governo vai buscar brasileiros na China; Bolsonaro desafia governadores e as confusões da política americana

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os militares envolvidos no resgate de brasileiros em Wuhan, na China, também terão de passar por período de quarentena no Brasil. A cidade é o epicentro do novo coronavírus. Dois aviões da frota presidencial devem sair do Brasil hoje para buscar 29 pessoas em Wuhan. A previsão é que eles retornem ao País no próximo sábado. O presidente Jair Bolsonaro também reagiu a críticas de governadores sobre a intenção do governo de alterar a forma de cobrança de ICMS sobre a gasolina e o diesel, e voltou a responsabilizar os Estados pela alta do preço nos combustíveis. Em uma provocação, disse que poderia “zerar” tributos federais caso eles acabem com a incidência do imposto estadual.

E ainda: ao fim do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Estado da União no Congresso dos Estados Unidos, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, rasgou o que seria uma cópia do pronunciamento do republicano. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 05. Clique no player acima.

